تشهد البلاد اليوم، وفق هيئة الأرصاد الجوية، أجواءً شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما تكون الأجواء مائلة للحرارة إلى حارة على السواحل الشمالية.

طقس شديد الحرارة ورياح قوية اليوم

تنشط الرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تصاحب هذه الرياح هبات تتراوح سرعتها بين 50 و60 كم/ساعة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وقد تقل إلى أقل من 1000 متر في بعض مناطق محافظات شمال الصعيد.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطني، بضرورة اتباع الإرشادات التالية:

- القيادة بحذر على الطرق أثناء فترات انخفاض الرؤية الأفقية.

- تجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة.

- ارتداء الكمامة عند الخروج، خاصة لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.