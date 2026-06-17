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غدا.. حفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي

كتب : محمد لطفي

03:00 ص 17/06/2026

دار الأوبرا

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تقدم دار الأوبرا المصرية، نخبة مختارة لغنائيات متنوعة، خلال حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجى.

وذلك فى السابعة والنصف مساء غد الخميس 18 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ومن أبرز الأغاني التي سيتم تقديمها: أنا بستناك، وحياتك يا حبيبى، لولا الملامة، لو سألوك، بكرة تعرف، لا إنت حبيبى، فاكرة، ياعينى ع الصبر، بهية، الأطلال، موسيقى فاتت جنبنا وغيرها.

ويؤدي هذه الأعمال عددا من المطربين وهم: هبة إسماعيل، ولاء طلبة، مروة حمدى، ياسمين إبراهيم، سارة مجدى، أحمد رجب، محمد حسن جمعة، أمير رفاعى.

يأتى الحفل تأكيداً للدور الرائد لدار الأوبرا المصرية فى حفظ الهوية وصون التراث إلى جانب إثراء الحياة الفنية من خلال تقديم برامج متنوعة تسهم فى تعزيز مكانة الإبداع الجاد فى المجتمع.

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دار الأوبرا أوبرا الإسكندرية الطرب العربي حازم القصبجي مسرح سيد درويش

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