أعلن الموقع الإلكتروني لجامعة دراية، عن مصروفات كليات الجامعة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية للعام الجامعي 2026 حيث تختلف الرسوم الدراسية في جامعة دراية حسب الكلية وبرنامج الدراسة.

وأوضحت أنه تقسم الرسوم الدراسية إلى أقساط، يتم دفع أولها قبل بداية الفصل الدراسي الأول، وأخرها قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وفيما يلي الرسوم الدراسية الحالية لكليات جامعة دراية 2026 للفصل الدراسي الواحد:

الصيدلة (PharmD) 51.150 ج.م

الصيدلة (PharmD Clinical) 54.571 ج.م

العلاج الطبيعي 45.375 ج.م

طب الفم و الأسنان 69.575 ج.م

إدارة الأعمال 26.000 ج.م

وأكدت جامعة دراية أن الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية التي لا تُرَد.

وأشارت إلى أن استرداد قبل بدء الفصل الدراسي: خصم 10% من الرسوم الفصلية وأن استرداد في خلال شهر من بداية الفصل الدراسي: خصم 50% من الرسوم الفصلية، واسترداد بعد شهر من بدء الفصل الدراسي: خصم 100% من الرسوم الفصلية.

وتابعت: يمتد العمل بالبند الثالث للطلاب الملتحقين بالكليات العسكرية والشرطة، طوال فترة الفصل الدراسي الأول، شريطة إثبات الطالب التحاقه بإحدى الكليات العسكرية، أو كلية الشرطة.

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