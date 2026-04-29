الأوبرا تقدم روائع الطرب مع فرقة عبد الحليم نويرة غدًا

كتب : محمد لطفي

04:00 ص 29/04/2026

فرقة عبد الحليم نويرة

تقدم دار الأوبرا المصرية مجموعة من الغنائيات الخالدة، خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر، في السابعة والنصف مساء غد الخميس 30 أبريل، على مسرح الجمهورية، ومن بينها: "يا صلاة الزين"، "أنا واللي بحبه"، "ليلة إمبارح"، "عاشقة وغلبانة"، وغيرها.

ويؤدي هذه الأعمال كل من: سوزان ممدوح، عبير أمين، إبراهيم راشد، عصام محمود، محمد متولي، ومحمود عبد الحميد.

يأتي الحفل في إطار خطط دار الأوبرا المصرية لصون التراث الإبداعي المصري والعربي، وتعزيز حضوره على الساحة الثقافية، بما يعكس التزامها بدورها الريادي كحارس للهوية الفنية.

