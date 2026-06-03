ينظم مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الخميس 4 يونيو، لقاءً جديدًا من "صالون السينما" الذي يقدمه المخرج والكاتب أحمد فؤاد درويش، تحت عنوان "الهزيمة الحقيقية.. ما هي؟"، وذلك بمناسبة مرور 59 عامًا على نكسة يونيو 1967.

يتناول الصالون قراءة تاريخية وفكرية لمعنى الهزيمة، متسائلًا: هل تتمثل في فقدان الأرض أم في انكسار الإرادة؟ مستعرضًا قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة على تجاوز آثار النكسة واستعادة روح المقاومة، وصولًا إلى إعادة بناء القوات المسلحة وخوض معارك الاستنزاف التي مهدت لانتصار أكتوبر 1973.

ويتضمن اللقاء عرض مختارات من الأفلام التسجيلية والوثائقية، منها: "القوات البحرية المصرية المسلحة" إعداد اللواء البحري الدكتور يسري قنديل، و"أمس واليوم وغدًا"، و"رسام العرب"، و"وجوه من القدس" للمخرج أحمد فؤاد درويش، إلى جانب عرض الفيلم الروائي الشهير "أغنية على الممر" للمخرج علي عبد الخالق، باعتباره أحد أبرز الأعمال السينمائية التي تناولت مرحلة ما بعد هزيمة يونيو وروح الصمود الوطني.

ويستضيف الصالون الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، في حوار مفتوح حول التحولات التاريخية التي شهدتها مصر عقب النكسة، ودور الإرادة الوطنية في إعادة بناء الدولة والقوات المسلحة، فيما يدير اللقاء ويعقب على مداخلات الحضور المخرج أحمد فؤاد درويش.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدور الذي تضطلع به مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية في طرح القضايا الوطنية والتاريخية عبر الفنون والسينما، بما يسهم في تعزيز الوعي العام واستحضار الدروس المستفادة من المحطات الفارقة في التاريخ المصري المعاصر.