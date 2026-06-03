إعلان

"100 سنة غنا" بين الحجار والشريعي في الأوبرا.. الجمعة

كتب : محمد لطفي

03:00 ص 03/06/2026

المشروع الفني 100 سنة غنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستمر رحلة دار الأوبرا المصرية، فى المشروع الفني 100 سنة غنا، المقام بالتعاون مع النجم على الحجار.

وتقام أمسية لنخبة من مؤلفات الموسيقار الراحل عمار الشريعى بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عاطف وتستضيف الفنانين حسن فؤاد وأمانى سمير ومن إخراج أحمد فؤاد.

وذلك فى السابعة والنصف مساء الجمعة 5 يونيو على المسرح الكبير.

يروى العرض المشوار الفنى للموسيقار عمار الشريعى من خلال مجموعة مختارة من ألحانه الخالدة التى رسخت فى وجدان أجيال منها الشهد والدموع، انتى طلعتيلى منين، ماتمنعوش الصادقين، لو مش حتحلم معايا، اتنين، ليلى ويا ليلى، موسيقى هالة والدراويش - نصف ربيع الآخر - حلمت، على يا على، دويتو حبيبتى من ضفايرها، الرحايا، مبسوطين، أرابيسك، يا لولا دقة ايديكى، راحل، على كتف صاحبى، حديث الصباح والمساء، مسلسل الأيام، الحدود، هنا القاهرة ومن الرباعيات صوتك معايا، بعد الظلام، من الساعة دى.

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والإستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع إلى جانب إكتشاف ومنح الفرصة للمواهب والأصوات الشابة وإلقاء الضوء على قدراتهم الإبداعية .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

100 سنة غنا دار الأوبرا عمار الشريعي علي الحجار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مخاطر استبدال وجبة العشاء بالفاكهة.. أبرزها ارتفاع السكر
نصائح طبية

مخاطر استبدال وجبة العشاء بالفاكهة.. أبرزها ارتفاع السكر
بمبادرة الإمام الأكبر.. الأزهر يكشف تفاصيل إنهاء "ثأر جريمة أبنوب": عفو
أخبار مصر

بمبادرة الإمام الأكبر.. الأزهر يكشف تفاصيل إنهاء "ثأر جريمة أبنوب": عفو
هاني فرحات عن أغنية "بحرية": شيرين مطالبة بتعويض جمهورها
زووم

هاني فرحات عن أغنية "بحرية": شيرين مطالبة بتعويض جمهورها
3 عائلات بأبنوب يعفون عن قاتل أبنائهم خلال مكالمة هاتفية مع شيخ الأزهر
مصراوى TV

3 عائلات بأبنوب يعفون عن قاتل أبنائهم خلال مكالمة هاتفية مع شيخ الأزهر
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - حبس صبري نخنوخ 4 أيام على ذمة التحقيق
خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل