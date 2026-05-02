تقيم دار الأوبرا المصرية حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية بإشراف فنى للدكتورة هدى حسنى، لفصول الأوركسترا والفلوت والكلارينيت والجيتار.



وذلك فى السابعة مساء غد الأحد 3 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



يقدم قسما الأطفال والناشئين بفصل الأوركسترا تدريب وقيادة الدكتورة نيفين المحمودى مجموعة من الأعمال العالمية منها ثلاثة قطط صغيرة لـ يواخيم يوهو، لو كنت رجلا ثريا من المسرحية الموسيقية عازف الكمان على السطح لـ جيرى بوك ، تانجو لـ مايكل ماكلين، بالاديو لـ كارل جينكنز بمصاحبة أحمد رفعت (بيانو) .



وتشمل فقرة فصل الفلوت تدريب الدكتورة داليا عاطف عدد من المؤلفات منها تمبورين لـ جوزيف جوسيك، روندو لـ بيتهوفن أداء هنا اسلام .



أما فقرة فصل الكلارينيت تدريب الدكتورة هدى حسنى تضم معزرفات عالمية وعربية منها أهواك، تيتانك، أنشودة الفرح، مرحبا جميلة، هافانا، عفوا أيها القانون، بحيرة البجع، قضية عم أحمد، سهر الليالى، خايف مرة أحب، خلى بالك من عقلك، البخيل وأنا .. يؤديها بلال محمد، فريدة حازم، مارينا أنطونيوس، على الدين أحمد، جاسمين محمد بمصاحبة وائل طلبة (كيبورد).



وتتضمن فقرة فصل الجيتار تدريب وقيادة الدكتور أحمد عبد الرحمن مجموعة مختارة من الألحان العالمية منها الرومانسية الإسبانية، لحن فرديناندو، مالاجينيا، تلك كانت الأيام .. أداء تالين بسام، ريفا إسلام، تيم هشام، بيريهان خالد .



يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.