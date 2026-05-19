تنظم دار الأوبرا المصرية، تحت عنوان "غنا القاهرة"، أمسية مميزة تتناول الموسيقى والغناء فى أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين.

وتأتى الأمسية فى إطار نشاط الأوبرا الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى، وتقام فى السابعة والنصف مساء الأربعاء 20 مايو على المسرح الصغير ويخرجها هانى حسن وتقدمها أميرة فراج ونديم هشام.

وتستضيف الأمسية كل من الدكتورة سحر نوح، الدكتورة مريم نوح، وتضم فقرات فنية تؤديها فرقة أعز الناس للموسيقى والغناء وذلك تحت إشراف عام ونقد موسيقى الدكتور هشام نبوي، وتحليل موسيقى الدكتور طارق مهران، ونقد سينمائي دعاء حلمى، بجانب استعراضات الفنون الشعبية التى يقدمها حسان صابر، برؤية فنية وإشراف عام للدكتور سامح عبد العزيز، والإخراج التنفيذى إنجى إسكندر.

تمثل الأمسية رحلة فى فنون الموسيقى والغناء التى تضمنها العالم السينمائى للمخرج العبقرى يوسف شاهين وما حملته من رؤى إنسانية وبصرية صنعت جانباً من خصوصية تجربته الإبداعية.