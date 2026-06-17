قال الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن مصطلح تجديد الخطاب الديني يعتبر منتقصًا، مؤكدًا أن البداية الصحيحة تكمن في تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة قبل أي محاولة للتجديد.

وأضاف "الجلاد" خلال حواره مع الإعلامية نبيلة بدوي ببرنامج "خارج النص"، عبر فضائية "الشمس"، أن الحديث المتكرر عن تجديد الخطاب الديني أصبح استهلاكيًا، مشددًا على أن الأهم هو تأسيس قاعدة معرفية واضحة.

تجديد الخطاب الديني يحتاج إلى أساس معرفي واضح

أشار رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، إلى أن تجديد الخطاب الديني لا يمكن أن يتم دون تشخيص المفاهيم أولًا، موضحًا أن أي عملية تجديد بلا أساس معرفي ستظل مجرد شعار إعلامي.

وتابع مجدي الجلاد، أن النقاشات الدائرة بشأن السنة النبوية والقرآن تثير ارتباكًا لدى الناس، مضيفًا: "الخناقة على البخاري وغيرها تربك العقيدة وتحتاج لحسم علمي مؤكدًا".

وشدد "الجلاد" على أن الأزهر مطالب بأن يكون له دور مباشر في تصحيح المفاهيم الدينية، داعيًا إلى حوار علني يشارك فيه العلماء المختلفون مع المؤسسة الأزهرية.

وأكد الإعلامي أن من قال لا أعلم فقد أفتى، مشيرًا إلى ضرورة احترام الأحجام العلمية وعدم الخوض في قضايا فقهية معقدة دون أهل الاختصاص.

وأوضح رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، أن النقاشات غير المنضبطة بشأن السنة والقرآن تؤدي إلى ارتباك عقائدي واسع، معتبرًا أن الحل يكمن في حوار مؤسسي يشارك فيه الأزهر والعلماء لتوضيح الحقائق.

وأكد الإعلامي مجدي الجلاد، على أن تصحيح المفاهيم الدينية هو الخطوة الأولى والضرورية، مشددًا على أن أي تجديد للخطاب الديني يجب أن يُبنى على أساس معرفي متين.

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