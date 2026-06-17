يلاقي منتخب الأرجنتين نظيره منتخب الجزائر، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة بكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة الجزائر في كأس العالم 2026:

حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: جونزالو مونتيل، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، فاكوندو ميدينا.

خط الوسط: رودريجو دي بول، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فرنانديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، تياجو ألمادا، لاوتارو مارتينيز.

وعلى الجانب الآخر يدخل منتخب الجزائر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكا زيدان.

خط الدفاع: عيسى ماندي، رايان آيت نوري، رفيق بلغالي، رامي بنسبعيني.

خط الوسط: فارس شايبي، هشام بوداوي، نبيل بن طالب، إبراهيم مازا.

خط الهجوم:أمين جويري، أنيس حاج موسى.

أبرز أحداث مباراة الجزائر والأرجنتين في كأس العالم 2026

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: هدف ملغي للأرجنتين عن طريق ليونيل ميسي

الدقيقة 8: فرس شايبي يحرز الهدف الأول للجزائر في مرمى الأرجنتين

الدقيقة 9: حكم المباراة يلغي الهدف بداعي وجود تسلل على لاعب الجزائر

الدقيقة 15: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب الأرجنتين ولكن دون خطورة على مرمى الجزائر

الدقيقة 18: ليونيل ميسي يسجل الهدف الأول للأرجنتين في مرمى الجزائر