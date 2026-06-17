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كشفت دان آدم، زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعض الكواليس المتعلقة بطريقة عمل زوجها مع لاعبي الفراعنة، إلى جانب رؤيته الفنية لبعض القرارات التي أثارت جدلا خلال مواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، أكدت دان آدم أن حسام حسن يكرس وقته بالكامل لخدمة المنتخب، مشيرة إلى أنه لا يكتفي بمنح التعليمات خلال التدريبات فقط، بل يحرص على التواصل المستمر مع اللاعبين على مدار اليوم لنقل أفكاره الفنية.

وتحدثت عن الواقعة التي شهدت اعتراض المدير الفني لمنتخب مصر على الحكم الرابع، موضحة أنها نصحته بالهدوء، خاصة أن بعض التصرفات قد تفسر بشكل مختلف خارج مصر، إلا أن حسام حسن أكد لها أن انفعاله جاء بسبب اعتقاده بوجود فرصة محققة للفريق.

كما علقت على الجدل المثار بشأن استبدال محمد صلاح خلال المباراة، مؤكدة أن المدير الفني يتعامل مع جميع اللاعبين بالمعايير نفسها، وأن قراراته تعتمد على ما يراه مناسبا من الناحية الفنية دون النظر إلى الأسماء أو النجومية.

وفيما يخص أداء عمر مرموش، أشارت دان آدم إلى أن اللاعب لم يكن في أفضل حالاته خلال اللقاء، لكنها شددت على أهمية دعمه وعدم زيادة الضغوط عليه من خلال الانتقادات، حتى لا يتأثر مستواه بشكل أكبر.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن جميع عناصر المنتخب يبذلون أقصى ما لديهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية في كأس العالم 2026.