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استئناف محاكمة 5 متهمين في قضية خلية النزهة اليوم

كتب : محمود الشوربجي

04:10 ص 17/06/2026

تعبيرية عن محاكمة

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تستكمل الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة، في القضية رقم 8237 لسنة 2025.

أمر إحالة المتهمين

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن انضم لجماعة الإخوان.

وارتكب المتهمون من الثاني وحتى الخامس جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وشاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووُجه للمتهم الرابع تهمة تزوير محرر رسمي، كما وُجه للمتهمين من الأول للثالث ارتكاب جريمة تزوير.

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النيابة العامة خلية النزهة الإرهاب

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