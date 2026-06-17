أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن منطقة المتربة بقرية بشتيل لمدة 16 ساعة متواصلة، وذلك في إطار تنفيذ أعمال تستهدف تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت "الشركة" أن الانقطاع سيبدأ اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة الموافق 19 يونيو 2026، ويستمر حتى الساعة 4 عصر السبت الموافق 20 يونيو 2026، ليشمل شارع المتربة الرئيسي، ومنطقة المصفي، وشارع الجمعية الزراعية.

سبب قطع المياه في الجيزة

أكدت "الشركة" أن قرار قطع المياه يأتي بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمنطقة المتربة، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تستهدف تعزيز كفاءة الشبكات وتحسين أدائها بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للأهالي.

وأضافت أن أعمال التطهير والصيانة الدورية تعتبر جزءًا من خطط الشركة للحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وضمان استمرار تشغيلها بكفاءة، بما يسهم في الحد من الأعطال وتحسين مستوى الخدمات في المنطقة.

توفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة

أعلنت "الشركة" في إطار التخفيف من آثار الانقطاع، توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة تنفيذ الأعمال، لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استمرار حصولهم على المياه اللازمة للاستخدامات اليومية.

وأشارت إلى إمكانية طلب سيارات المياه من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، مؤكدة جاهزية فرق العمل للاستجابة الفورية للطلبات وتوفير المياه بالمناطق المتضررة من الانقطاع.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المواطنين، إلى جانب أصحاب المخابز والمنشآت الحيوية والمستشفيات، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه قبل موعد الانقطاع لتجنب أي تأثيرات محتملة خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأكدت الشركة أن ضخ المياه سيعود بصورة طبيعية فور الانتهاء من أعمال التطهير والصيانة، مشددة على حرصها على إنجاز الأعمال في المواعيد المحددة وبأعلى مستويات الكفاءة.

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