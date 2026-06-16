قال بيان صادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الثلاثاء، إن ممثلي نحو 150 شركة سياحية من الشركات المنظمة للحج احتفلوا بنجاح موسم الحج السياحي لعام 2026، مؤكدين أن الموسم شهد مستويات متميزة من التنظيم والخدمات، رغم امتداده لفترة طويلة وكثرة التحديات المرتبطة به.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ممثلو الشركات بأحد فنادق مصر الجديدة، لمراجعة نتائج الموسم المنقضي ومناقشة الاستعدادات الخاصة بموسمي الحج والعمرة المقبلين.

وأكدت الشركات، وفق بيان الغرفة، أن الحج السياحي حقق هذا العام نجاحات غير مسبوقة على مستوى الخدمات والتنظيم، لافتين إلى أن شركات السياحة شاركت بالنصيب الأكبر من أعداد الحجاج المصريين بما يتجاوز 52% من إجمالي الحجاج.

ووجهت الشركات الشكر والتقدير إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مشيدة بالدور الذي قام به في متابعة ملف الحج والعمرة، وحرصه على التنسيق المستمر مع الجهات السعودية المعنية، خاصة وزارة الحج والعمرة بالمملكة؛ كما أعربت الشركات عن تقديرها لجهود قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، برئاسة سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات، وجميع العاملين بالقطاع لما قدموه من دعم ومساندة طوال الموسم.

دعم لجنة السياحة الدينية

أشادت الشركات كذلك بالدور الذي قامت به لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة أحمد إبراهيم، مؤكدة أن اللجنة قدمت خدمات ودعمًا غير مسبوق للشركات خلال موسم الحج، وساهمت في تذليل العديد من التحديات التي واجهت المنظمين والحجاج.

مقترح برنامج جديد للحج

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تطوير برامج الحج خلال الموسم المقبل، حيث اتفق المشاركون على طرح تصور لبرنامج جديد يركز بصورة أكبر على الارتقاء بخدمات المشاعر المقدسة، خاصة ضمن برامج الخمس نجوم، مع الحفاظ على المزايا التي حققتها برامج الحج البري والاقتصادي.

كما أشاد الحضور بالخدمات المقدمة لحجاج البري والاقتصادي، مؤكدين أهمية استمرار تطوير هذا النوع من البرامج بما يحقق أفضل مستوى من الخدمة للحجاج.

مطالب بسرعة إصدار ضوابط العمرة

فيما يتعلق بموسم العمرة الجديد، طالبت الشركات بضرورة الإسراع في إصدار الضوابط المنظمة للموسم المقبل، بما يتيح للشركات الاستعداد المبكر وتنظيم برامجها وفقًا للضوابط المصرية واللوائح المنظمة للعمرة في المملكة العربية السعودية.

وفد لمناقشة الاستعدادات مع لجنة السياحة الدينية

بحسب الغرفة، اختتم الاجتماع باختيار سبعة من أصحاب ومديري شركات السياحة لتمثيل الشركات المشاركة في لقاء مرتقب مع لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، لعرض المقترحات ومناقشة الاستعدادات الخاصة بموسمي الحج والعمرة المقبلين.