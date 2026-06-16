بحث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع الدكتور دورو ماكوت رئيس وزراء صربيا، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات السياحة والآثار، وذلك خلال زيارة المسؤول الصربي الحالية إلى مصر.

مقترح لتشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وبلغراد

شهد اللقاء مناقشة آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة من صربيا إلى مصر، حيث طرح الجانبان مقترح تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة الصربية بلجراد، بما يسهم في دعم حركة السفر والسياحة بين البلدين.

وأكد وزير السياحة والآثار أهمية تعزيز التعاون السياحي مع السوق الصربية، باعتبارها من الأسواق الواعدة للمقصد السياحي المصري.

تعاون سياحي وثقافي خلال معرض إكسبو 2027

تناول اللقاء استعدادات صربيا لاستضافة معرض "إكسبو 2027" في بلجراد، والمقرر إقامته خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2027، إلى جانب مشاركة مصر في هذا الحدث الدولي.

وبحث الجانبان إمكانية مشاركة وزارة السياحة والآثار ضمن الجناح المصري بالمعرض، بهدف الترويج للمقومات السياحية والأثرية المصرية، من خلال فعاليات وأنشطة ثقافية وسياحية متنوعة.

متحف مصغر للمتحف المصري الكبير

اقترح الوزير الاستفادة من المواد الترويجية والأفلام الحديثة التي أعدتها الوزارة للتعريف بالمنتجات السياحية المصرية، وعرضها ضمن فعاليات المعرض.

كما طرح فكرة إنشاء نموذج مصغر للمتحف المصري الكبير داخل الجناح المصري، يضم مجموعة من المستنسخات الأثرية، من بينها قطع مستوحاة من كنوز الملك توت عنخ آمون، بهدف التعريف بالحضارة المصرية وجذب مزيد من الزوار للمقصد المصري.

فعاليات للتعريف بالحضارة المصرية في صربيا

ناقش اللقاء إمكانية تنظيم فعاليات ثقافية بالمتحف القومي في صربيا للتعريف بالحضارة المصرية وتاريخها العريق، إلى جانب الترويج للأنماط السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مصر، بما يشمل السياحة الثقافية والأثرية والاستشفائية والشاطئية.

كما تطرق الجانبان إلى فرص التعاون في مجالات التعليم والتدريب المتخصص في علم المصريات، بما يدعم التبادل العلمي والثقافي بين البلدين.

اهتمام صربي بالسياحة الاستشفائية في مصر

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الصربي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في مجال السياحة الاستشفائية، والاستفادة من المقومات الطبيعية والعلاجية التي تتمتع بها المقاصد المصرية، بما يتيح للسائح الصربي تجربة سياحية متكاملة.

مجموعة عمل مشتركة لتنشيط الحركة السياحية

اتفق الجانبان على دراسة تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين، بهدف تعزيز الحركة السياحية المتبادلة وزيادة أعداد السائحين بين مصر وصربيا، إلى جانب بحث فرص التعاون والاستثمار السياحي خلال الفترة المقبلة.