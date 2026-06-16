بحث حسن رداد، وزير العمل، مع السفير الألماني بالقاهرة يورغن شولتز، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تنقل العمالة والتدريب المهني وتبادل الخبرات، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري للعمل بالخارج عبر القنوات الرسمية والآمنة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم العلاقات المصرية الألمانية وتوسيع مجالات التعاون المرتبطة بالتشغيل وتنمية الموارد البشرية.

وزير العمل: مصر تمتلك عمالة مؤهلة للأسواق الخارجية

وأكد حسن رداد أن مصر تمتلك قاعدة واسعة من العمالة الماهرة والمدربة وفقًا للمعايير الدولية، بما يؤهلها لتلبية احتياجات أسواق العمل الخارجية.

وأوضح أن الوزارة تحرص على التنسيق المستمر مع الجانب الألماني للتعرف على التخصصات والمهن المطلوبة داخل سوق العمل الألماني، والعمل على إعداد وتأهيل الشباب المصري لشغل تلك الوظائف بما يتوافق مع احتياجات السوق الفعلية.

فتح أسواق عمل جديدة للشباب المصري

وأشار الوزير إلى أن الدولة تواصل جهودها لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام الشباب المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال القنوات الشرعية التي تضمن حماية حقوق العاملين وتوفير فرص عمل لائقة وآمنة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تكثيف حملات التوعية بفرص العمل المتاحة بالخارج وآليات التقديم القانونية، بما يحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية ويعزز الاستفادة من الفرص المتاحة.

وناقش الجانبان تنظيم فعاليات وندوات مشتركة للتوعية بثقافة العمل بالخارج والتعريف بالمهارات المطلوبة في سوق العمل الألماني، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة.

كما تناول اللقاء إمكانية التواصل مع الشركات الألمانية العاملة في مصر وتنظيم لقاءات تعريفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد، باعتباره أحد التشريعات الداعمة للاستثمار وتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين.

السفير الألماني: مصر شريك استراتيجي مهم

من جانبه، أكد السفير الألماني بالقاهرة يورغن شولتز حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا لألمانيا في المنطقة.

وأوضح أن بلاده تتطلع إلى استمرار التنسيق مع وزارة العمل المصرية في ملفات التدريب والتشغيل وتنقل العمالة، بما يسهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب المصري، خاصة في القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا داخل سوق العمل الألماني.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز فرص التشغيل ويرفع كفاءة العمالة المصرية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.