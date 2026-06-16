بحث حسن رداد، وزير العمل، مع وفد هواوي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتنمية الكوادر البشرية، ودعم جهود الدولة في إعداد شباب مؤهل لسوق العمل التكنولوجي، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

استعدادات لملتقى التوظيف السابع "Hire 7"

تناول اللقاء الاستعدادات الخاصة بالنسخة السابعة من ملتقى التوظيف السنوي "Hire 7" المقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث وجه وفد الشركة الدعوة إلى وزير العمل للمشاركة في الملتقى ورعايته، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين لربط الكفاءات المصرية باحتياجات سوق العمل.

تفعيل دور أكاديمية هواوي في التدريب المهني\

واتفق الطرفان على توسيع مجالات التعاون من خلال تفعيل دور أكاديمية هواوي للتدريب المهني، بهدف تأهيل الشباب على أحدث التخصصات التكنولوجية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

كما شملت المباحثات تعزيز التعاون في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب دراسة مقترح لتدريب وتأهيل أوائل الخريجين بالجامعات المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورش عمل حول قانون العمل وتمكين ذوي الهمم

واتفق الجانبان على تنظيم ورش عمل دورية للتوعية بالتشريعات العمالية الحديثة، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى التعاون في دعم وتمكين ذوي الهمم وتيسير دمجهم في قطاع التكنولوجيا وتنمية مهاراتهم الرقمية.

هواوي: نوفر أكثر من 3000 فرصة عمل في مصر

من جانبه، استعرض دو يونج، نائب رئيس هواوي مصر، مسيرة الشركة في السوق المصرية منذ عام 2000، ودورها في دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الشركة توفر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن أنشطة هواوي تمتد إلى مجالات شبكات الاتصالات، والحوسبة السحابية، والطاقة الرقمية، وحلول المؤسسات، وأجهزة المستهلك.

وأضاف أن الشركة تواصل جهودها في بناء القدرات البشرية من خلال مبادرات متخصصة، أبرزها منظومة "ICT Talent Bank"، التي تركز على تدريب الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشبكات الجيل الخامس، وربطهم بفرص العمل عبر منصة "Hire".

دعم الاقتصاد الرقمي وتأهيل الكفاءات

وأكد وزير العمل أهمية الشراكة مع الشركات العالمية العاملة في قطاع التكنولوجيا، مشددًا على أن تطوير المهارات الرقمية وتأهيل الشباب يمثلان أحد المحاور الرئيسية لبناء اقتصاد رقمي قادر على مواكبة متطلبات المستقبل وخلق فرص عمل نوعية للشباب المصري.