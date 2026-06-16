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محافظ الجيزة يشهد احتفالية العام الهجري ويكرم أئمة متميزين بالمحافظة

كتب : محمد أبو بكر

11:36 م 16/06/2026
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    شهد محافظ الجيزة احتفالية العام الهجري الجديد بمسجد المغفرة (3)
  • عرض 9 صورة
    شهد محافظ الجيزة احتفالية العام الهجري الجديد بمسجد المغفرة (4)
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    شهد محافظ الجيزة احتفالية العام الهجري الجديد بمسجد المغفرة (5)
  • عرض 9 صورة
    شهد محافظ الجيزة احتفالية العام الهجري الجديد بمسجد المغفرة (1)
  • عرض 9 صورة
    شهد محافظ الجيزة احتفالية العام الهجري الجديد بمسجد المغفرة (2)
  • عرض 9 صورة
    شهد محافظ الجيزة احتفالية العام الهجري الجديد بمسجد المغفرة (6)
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    شهد محافظ الجيزة احتفالية العام الهجري الجديد بمسجد المغفرة (8)
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    شهد محافظ الجيزة احتفالية العام الهجري الجديد بمسجد المغفرة (9)

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شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ، والتي أُقيمت بمسجد المغفرة بحي العجوزة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

احتفالية دينية بمناسبة العام الهجري الجديد

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة للشيخ سيد عمارة، مدير مديرية أوقاف الجيزة، استعرض خلالها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وما تحمله من قيم الصبر والإخلاص والتضحية وحسن التخطيط، باعتبارها نموذجًا ملهمًا في بناء المجتمعات وتحقيق الاستقرار والتنمية.

كما تضمنت الفعاليات فقرات من الابتهالات والإنشاد الديني احتفاءً بهذه المناسبة المباركة.

الأنصاري: الهجرة النبوية نموذج لبناء الإنسان والأوطان

وخلال كلمته، هنأ محافظ الجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير والأمن والاستقرار.

وأكد الأنصاري أن الهجرة النبوية الشريفة تمثل نموذجًا خالدًا في بناء الإنسان وإعداد الأوطان، مشيرًا إلى أن المناسبات الدينية تسهم في ترسيخ قيم التسامح والمحبة والتكافل وتعزيز تماسك المجتمع.

تكريم الأئمة الفائزين على مستوى الجمهورية

وفي ختام الاحتفالية، كرّم محافظ الجيزة الأئمة النجباء الحاصلين على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الخطابة والحديث، تقديرًا لتميزهم العلمي والدعوي وجهودهم في نشر صحيح تعاليم الدين الإسلامي.

وشهد الاحتفالية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عبد الناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

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محافظة الجيزة العام_الهجري الجديد وزارة الأوقاف الأئمة

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