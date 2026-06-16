افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمجمع المصالح الحكومية بمدينة الجيزة، في خطوة تستهدف تعزيز خدمات الحماية والرعاية المقدمة للأطفال والأمهات بالمحافظة.

الأنصاري: الاستثمار في الإنسان يبدأ من الطفولة

وأكد محافظ الجيزة أن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان منذ المراحل العمرية المبكرة، من خلال توفير خدمات الرعاية والحماية للأطفال والأمهات، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الأطفال.

وأشار إلى أن الفرع يمثل إضافة جديدة لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يسهم في التوسع في الخدمات المتخصصة وسرعة التعامل مع القضايا المرتبطة بالطفولة والأمومة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

دراسة إنشاء فروع جديدة شمال وجنوب الجيزة

وأوضح الأنصاري أن المحافظة تدرس التوسع في إنشاء فروع جديدة للمجلس القومي للطفولة والأمومة بشمال وجنوب الجيزة، بهدف زيادة نطاق الخدمات المقدمة للأطفال والأسر وتعزيز منظومة الحماية والرعاية بالمحافظة.

السنباطي: القانون عزز دور المجلس وتبعيته لرئيس الجمهورية

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن القانون رقم 182 لسنة 2023 عزز دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وتبعيته المباشرة لرئيس الجمهورية، بما يدعم جهوده في حماية حقوق الأطفال ورعايتهم.

وأضافت أن افتتاح فرع الجيزة يهدف إلى تعزيز التواجد الميداني للمجلس وتطوير آليات التنسيق مع الجهات المختلفة، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات الأطفال والأسر.

خدمات متنوعة للأطفال والأسر

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ورئيسة المجلس أقسام الفرع الجديد، واطلعا على الخدمات والأنشطة المقرر تقديمها، والتي تشمل رعاية الأطفال الموهوبين وذوي الهمم، ودعم الأطفال كريمي النسب، وتقديم خدمات الدعم النفسي، إلى جانب البرامج والمبادرات التوعوية المختلفة.

كما استعرضا عددًا من المبادرات التي ينفذها المجلس، من بينها مبادرة "غزل بنات"، ومبادرة "صحة فرح"، والمبادرة الوطنية "دوّي.. بحكايتك تكمل حكايتهم"، التي تستهدف تمكين الفتيات والنشء وتنمية قدراتهم وتعزيز وعيهم بحقوقهم.

تكريم الأطفال المشاركين

في ختام الفعاليات، جرى تكريم عدد من الأطفال المشاركين تقديرًا لمواهبهم ومشاركاتهم المتميزة في الأنشطة والبرامج التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة.