كشف الفنان عماد رشاد تفاصيل علاقته الاستثنائية بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، واصفًا أن صداقتهما التي امتدت لأكثر من 55 عامًا كانت من أعظم النعم التي منحها الله له، مشيرًا إلى أن علاقتهما تجاوزت حدود الصداقة التقليدية حتى أصبحت نموذجًا نادرًا للوفاء والإخلاص داخل الوسط الفني.

تفاصيل إصابة الفيشاوي بالسرطان



وأوضح عماد رشاد في لقائه ببرنامج "صد رد" على قناة مصراوي بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، أن الفيشاوي كان دائم التردد على منزله، خاصة خلال فترات مرضه، لافتًا إلى أنه كان يخرج من المستشفى ويتجه مباشرة إليه دون ترتيب مسبق، حيث كان يجد الرعاية والاهتمام والطعام الصحي، حتى إن ثلاجته كانت تضم دائمًا نسخة من أدوية الفنان الراحل تحسبًا لإقامته لديه في أي وقت.

وتحدث رشاد عن أصعب مراحل حياة صديقه، كاشفًا أنه كان من أوائل المقربين الذين علموا بإصابته بمرض السرطان إلى جانب الفنان كمال أبو رية.

وأضاف أنه قضى معه أيامًا صعبة في العين السخنة محاولًا إيجاد الطريقة المناسبة لإخباره بحقيقة مرضه، إلا أن الفيشاوي تلقى الخبر بشجاعة كبيرة وإيمان لافت من زوجته الراحلة سمية الألفي.

لحظات مؤلمة قبل الرحيل

كما استعاد عماد رشاد اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوى داخل المستشفى، موضحًا أن الساعات التي سبقت رحيله كانت قاسية للغاية، بعدما دخل في مرحلة صحية حرجة وفقًا لتقارير طبية.

وأشار إلى أنه قبل وفاته فوجده في حالة من العصبية الشديدة لينظر إليه الفيشاوي بعينيه وكأنه يودعه للمرة الأخيرة، في مشهد لم يستطع نسيانه حتى اليوم، قائلًا: "قبل الوفاة فاروق الفيشاوي عاش ساعات قاسية جدًا، والدكتور قالي هيبقى عصبي جدا وهيدخل في وكومة وساعات ويرحل كانت ساعات قاسية جدا عليا وعليه".

تابع: "دخلت اوضته في المستشفى لقيته عصبي جدًا على طاقم التمريض، أول ما شافني قالي عماااااااد أنا قريبتها في عينيه بيقولي شفت اللي بيحصل لي يا عماد أنا متبهدل، وأنا عارف إن أهم انسان عندي في حياتي هيرحل كمان ساعات".





ولفت إلى أن فاروق الفيشاوي انتصر على كثير من المحن والأزمات التي واجهته طوال حياته، لكنه لم يستطع الانتصار على الحقيقة الوحيدة التي لا ينجو منها أحد، وهي الموت

علاقة أخوية قوية



وأتم: "فاروق الفيشاوي هو مش صديقي بس هو أخويا اللي مجاليش من امي وأبويا أخويا اللي انت اخترته، 55 سنة مواقف وتجارب وعشرة وجدعنه ومعدنه الأصيل الحمد لله فاروق مفيش حد اتعامل مع فاروق ماقالش عليه حاجة وحشة، كان انسان جدع وابن بلد وأصيل".

توفي النجم فاروق الفيشاوي، في يوليو 2019 بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز الـ 67 عامًا.

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