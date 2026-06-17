قال الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى يُعتبر "أشطر صحفي في جيلي "، موضحًا أن المقارنة بينهما غير عادلة لأن كل منهما ينتمي إلى مدرسة صحفية مختلفة تمامًا، إذ ينتمي عيسى إلى مدرسة "روز اليوسف"، بينما ينتمي هو إلى مدرسة الصحافة اليومية والتحليل والرأي وابن مؤسسة الأهرام.

وأضاف "الجلاد" خلال حواره مع الإعلامية نبيلة بدوي ببرنامج "خارج النص"، عبر فضائية "الشمس 2"، أن تجربته في تأسيس صحيفة "المصري اليوم" ثم "الوطن" جاءت بخطوط تحريرية مختلفة عن تجربة إبراهيم عيسى في "الدستور" و"التحرير"، مؤكدًا أن هذا التنوع يعكس اختلاف المدارس الصحفية ويجعل من الصعب أن يعمل الاثنان معًا في مشروع واحد.

وأشار إلى أنه لم يهاجم إبراهيم عيسى في أي وقت، موضحًا أن الهجوم يعني استهداف الشخص، بينما الاختلاف في الرأي جزء من المهنة، وأن الصحافة تقوم على احترام الرأي الآخر، مؤكدًا أن الخلافات الفكرية لا تعني العداء أو الخصومة.

وتابع أن هناك قضايا كثيرة يتفق فيها مع إبراهيم عيسى، مثل: ضرورة أن يحافظ الصحفي على احترامه لأفكاره وألا يكون منافقًا، وهو ما جعل صحيفتي "المصري اليوم" و"الدستور" تُصنّفان كصحف تنتقد النظام والحكومة وتتمتع بحرية الرأي والتعبير، مضيفًا: "إحنا الاتنين مصنفين إن إحنا مش منافقين".

وشدد على أن الاختلاف بينه وبين عيسى طبيعي، وأنهما اتفقا واختلفا في قضايا عديدة، موضحًا أن الصحافة الحقيقية تقوم على التنوع والجدل، وأن احترام الاختلاف هو أساس العمل الصحفي والإعلامي، وأن هذا التنوع يثري المشهد الإعلامي.

وأكد أن أبرز خلافاته مع إبراهيم عيسى كان في قضية الإسراء والمعراج، إذ أوضح أنه لا يستطيع الخوض في قضايا دينية وفقهية لأنه غير مؤهل لذلك، مشيرًا إلى أن النقاش في هذه القضايا قد يكون صادمًا لعقيدة الناس البسطاء.

وأوضح "الجلاد"، أنه رغم اختلافه مع إبراهيم عيسى في بعض القضايا الدينية، إلا أنه لم يهاجمه، بل ناقشه في إطار الاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن الاجتهاد مطلوب، لكن يجب أن يُطرح بطريقة لا تصدم عقائد الناس أو تثير حساسيات دينية، مؤكدًا أن الحوار بينهما ظل قائمًا على الصداقة والاحترام.

وأكد على أن الصحافة المصرية بحاجة إلى مدارس متعددة وآراء مختلفة، وأن وجود شخصيات مثل: إبراهيم عيسى يثري المشهد الإعلامي، مشددًا على أن الاختلاف بينهما يعكس التنوع لا الخصومة، وأن الصحافة الحقيقية تقوم على احترام الرأي الآخر والجدل البناء.

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