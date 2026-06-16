شهدت محطة مترو أنفاق السيدة زينب بالخط الأول احتفالية فنية وثقافية استثنائية، نظمتها وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الثقافة، في إطار خطة الدولة لتحويل مرافق النقل الجماعي إلى منصات للتنوير والثقافة والفنون وخدمة المجتمع.

وقد تحولت أروقة المحطة إلى مسرح مفتوح ينبض بالإبداع، وقدمت فرقة "قادرون باختلاف Dream Band" لدمج ذوي القدرات الخاصة، إلى جانب فرقة "قصر ثقافة روض الفرج"، عروضًا فنية وغنائية مبهرة نالت إعجاب وتفاعل الركاب.

وهدفت العروض إلى دعم أطفال المستشفيات وإدخال البهجة إلى قلوبهم، في رسالة إنسانية تعكس قيمة الفن ودوره في نشر الأمل، حيث امتزجت الموسيقى بالإرادة والإبداع، وسط تفاعل كبير من جمهور الركاب الذين حرصوا على متابعة الفعاليات والتقاط الصور التذكارية.

مترو الأنفاق يعزز دوره الثقافي ويحول المحطات إلى منصات لنشر الفنون

وأكد المهندس علي الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل لتعظيم الدور المجتمعي والثقافي لمرافق النقل، وتحويل المحطات إلى مراكز إشعاع حضاري تسهم في نشر الثقافة والفنون وتعزيز الانتماء.

وأضاف أن دور مترو الأنفاق لا يقتصر على نقل الركاب فقط، بل يمتد إلى دعم المبادرات الثقافية والإنسانية التي تسهم في بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى استمرار تنظيم فعاليات مماثلة داخل المحطات.

وشهدت الاحتفالية إشادات واسعة من الركاب، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الأجواء الإيجابية داخل المترو، مؤكدين أنها تعكس اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع، خاصة الأطفال وذوي القدرات الخاصة.

وتأتي هذه الفعالية استكمالًا لسلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية بمحطات المترو، بما يعزز من دور القوة الناعمة المصرية، ويجسد رؤية الدولة نحو بناء مجتمع أكثر وعيًا وإنسانية وتماسكًا.