تصوير- نادر نبيل:

انطلقت منذ قليل، بالمجلس الأعلى للثقافة، مائدة مستديرة بعنوان «الخطوات العملية لتوظيف مواد الثقافة الشعبية في تنشئة الطفل ودور الإعلام».

ومن جانبه، ثمن الدكتور أحمد يونس أستاذ الأدب الشعبي، التنوع الموجود في مصر في الألعاب الشعبية والرقصات الشعبية بمختلف أقاليم مصر.

وقال يونس: البعض يحاول أن يهرب من الرقصات الشعبية وكأنها عيب؛ رغم أنها جزء من ثقافة مصر، بينما من المفترض أن نفخر بها، مطالبا بضرورة نقل هذه الأمور إلى الأجيال الجديدة في المدارس.

وأضاف يونس: نحتاج إلى إعادة الاهتمام بالطفل مرة أخرى من خلال تقديم العناصر الشعبية مثل ألف ليلة وليلة، بدلا من تقديم السينما التجارية داخل قصور الثقافة ونطلق عليها سينما الشعب.

وتُعقد المائدة المستديرة بتنظيم مشترك بين لجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي غير المادي، ولجنة ثقافة الطفل، ولجنة الإعلام.

وتناقش المائدة سبل الاستفادة من عناصر التراث والثقافة الشعبية في بناء وعي الطفل وتنمية هويته الثقافية، إلى جانب دور وسائل الإعلام في دعم هذه الجهود.

يدير الندوة الدكتور مرسي الصباغ مقرر لجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي غير المادي، ويشارك فيها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات التراث والإعلام وثقافة الطفل، وهم: الدكتور أشرف جلال، والدكتورة أمل الطيب، والدكتورة حنان موسى، والدكتورة سوزان القليني، والدكتور كرم ملاك، والكاتب محمد لطفي، والدكتور محمد سيد عبد التواب، والإعلامي محمود التميمي، والدكتورة نهى عباس، والدكتور محمد حسن عبدالحافظ، والكاتبة الصحفية هبة محمد علي، ودينا رمضان.

وتأتي الفعالية في إطار جهود المجلس الأعلى للثقافة لتعزيز الحوار الفكري والأكاديمي حول القضايا الثقافية والتعليمية، وإتاحة منصة للنقاش بين الخبراء والباحثين والمتخصصين من مختلف المجالات.