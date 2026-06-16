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نهاية مأساوية لشاب في مقتبل العمر.. غرق داخل بركة ري بالفرافرة

كتب : محمد الباريسي

04:34 م 16/06/2026

إسعاف

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شهد مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا بعدما لقي شاب مصرعه غرقًا داخل بركة ري زراعية بإحدى القرى التابعة للمركز، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، عقب تعرضه للغرق داخل بركة ري زراعية. انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابسات الواقعة.

وأظهرت التحريات الأولية أن الشاب المتوفى يُدعى بدر محمد توفيق رياض، ويبلغ من العمر 19 عامًا، حيث تعرض للغرق داخل بركة ري زراعية بقرية عائشة عبد الرحمن التابعة لقرى النهضة بمركز الفرافرة.

ودفعت الجهات المختصة بقوات من الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال الجثمان من داخل البركة، قبل نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

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الوادي الجديد الفرافرة الدفاع المدني

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