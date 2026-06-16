شهد سوق السيارات المصري خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري إعلان عدد من وكلاء العلامات التجارية عن تخفيض أسعار بعض الطرازات الجديدة المتاحة بالسوق المحلي، بقيم تراوحت بين 40 ألف جنيه و1.4مليون جنيه.

ويأتي هذا التراجع في الأسعار بعد فترة شهد خلالها السوق موجات متتالية من الزيادات السعرية والتضخم، مدفوعة بعدد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، من بينها التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.

في التقرير التالي، نستعرض أبرز السيارات التي انخفضت أسعارها في السوق المصري خلال يونيو الجاري:

سيارات فورثينج:

فورثينج T5 EV

تراجعت أسعار T5 EV الكهربائية موديل 2027 بقيمة 45.000 جنيه، إذ أصبح سعرها الجديد 1.430.000 جنيه مقابل 1.475.000 جنيه للفئة Exclusive.

فورثينج T5 REEV

انخفضت أسعار T5 REEV موديل 2027 بقيمة 40.000 جنيه وبات سعرها الجديد 1.450.000 جنيه بدلًا من 1.490.000 جنيه للفئة Exclusive.

فورثينج S7 EV

فقدت السيارة S7 EV الفئة Exclusive موديل 2027 الجديدة 60.000 جنيه، وأصبح سعرها بعد التخفيض 1.335.000 جنيه مقابل 1.395.000 جنيه.

فورثينج S7 REEV

تراجعت أسعار الفئة Exclusive المتاحة من السيارة S7 REEV الجديدة بمصر بقيمة 45.000 جنيه وبات سعرها الجديد 1.420.000 جنيه مقارنة بـ1.465.000 جنيه سابقًا.

فورثينج U-Tour

انخفضت أسعار السيارة U-Tour الفئة Exclusive بقيمة 75.000 جنيه وأصبح سعر موديل 2027 1.690.000 جنيه بدلًا من 1.765.000 جنيه.

فورثينج V9

حصلت السيارة V9 موديل 2027 على أكبر نسبة تخفيض حيث فقدت 200.000 جنيه من آخر سعر معلن وأصبحت سعرها الرسمي الجديد 2.700.000 جنيه مقارنة بـ2.900.000 جنيه.

سيارات جينيسيس:

جينيسيس G80

جاءت سيارة G80 ضمن أبرز الطرازات التي شملتها التخفيضات، حيث تبدأ الفئة الأولى بسعر 3 ملايين و500 ألف جنيه بعد تخفيض يبلغ مليون و250 ألف جنيه، بينما جاءت الفئة الثانية بسعر 4 ملايين و100 ألف جنيه بتخفيض قدره 850 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فسجلت 4 ملايين و250 ألف جنيه بتخفيض بلغ مليون و200 ألف جنيه.

جينيسيس GV 70

أما طراز GV70 من فئة الـSUV متوسطة الحجم، فجاءت الفئة الأولى بسعر 3 ملايين و650 ألف جنيه بعد تخفيض يبلغ 850 ألف جنيه، بينما وصلت الفئة الثانية إلى 3 ملايين و850 ألف جنيه بتخفيض 950 ألف جنيه.

جينيسيس GV 60

سجلت سيارة GV60 الكهربائية حضورًا لافتًا ضمن القائمة الجديدة، حيث جاءت الفئة الأولى بسعر 2 مليون و600 ألف جنيه بتخفيض 900 ألف جنيه، بينما سجلت الفئة الثانية 3 ملايين و250 ألف جنيه بتخفيض 850 ألف جنيه، وجاءت الفئة الثالثة بسعر 3 ملايين و550 ألف جنيه بعد تخفيض كبير وصل إلى مليون و400 ألف جنيه.

سيارات شيري بتخفيض "كاش باك":

شيري تيجو 4 برو

أعلنت جي بي أوتو عن عرض تخفيض "كاش باك" بأسعار شيري تيجو 4 برو المجمعة بمصانع الشركة في مصر، وذلك بعد ساعات من طرح موديل 2027.

وأوضح الوكيل المحلي للعلامة الصينية في مصر أن عرض التخفيض تقدر قيمته بـ50.000 جنيه، ساري لعملاء الدفع النقدي في الفترة من 15 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل.

تتوفر تيجو 4 برو موديل 2027 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بثلاث فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من 960.000 جنيه للفئة Comfort الأولى، و1000.000 جنيه للفئة Luxury، و1.065.000 جنيه للفئة Luxury Turbo.

كما لا يزال موديل 2026 من شيري تيجو 4 برو متاح لدى الوكيل بأسعار رسمية تبدأ من من 950.000 جنيه للفئة Comfort الأولى، و990.000 جنيه للفئة Luxury، و1.055.000 جنيه للفئة Luxury Turbo.

شيري أريزو 6 GT

أوضح الوكيل المحلي للعلامة الصينية في مصر أن عرض التخفيض "كاش باك" على شيري أريزو 6 GT يقدر بـ60.000 جنيه.

وتتوفر شيري أريزو 6 GT موديل 2027 في يونيو الجاري قبل تخفيض الكاش باك بفئتين من التجهيزات، وتبدأ الأسعار من 995.000 جنيه للفئة Comfort، والفئة Luxury الأعلى تجهيزًا سعرها الرسمي 1.060.000 جنيه.

أما موديل 2026 الذي لا يزال متاح لدى الوكيل يقدم بأسعار تبدأ من 989.000 جنيه للفئة الأولى و1.049.000 جنيه للفئة كاملة التجهيز.

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