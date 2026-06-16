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جامعة الأزهر تطلق خطة لرفع كفاءة الأداء الإداري والمنظومة الأكاديمية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:29 م 16/06/2026

جامعة الأزهر

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أعلنت جامعة الأزهر، انطلاق برنامجها التدريبي الموسع والموجه لثلاث فئات رئيسية وهي " القيادات الأكاديمية، ومديري الجهاز الإداري، والإداريين بمختلف الإدارات والكليات".

يأتي هذا البرنامج برعاية ودعم رئيس الجامعة ونوابه تماشيًا مع توجهات الدولة في بناء كوادر مؤهلة وتفعيل التدريب المستمر كشرط أساسي لشغل الوظائف القيادية والإشرافية.

وأكدت لجنة التدريب بجامعة الأزهر، أن إعداد هذه الخطة سبقه إجراء دراسة ميدانية دقيقة للوقوف على الاحتياجات الفعلية لبيئة العمل، وشملت استبيانات ولقاءات مباشرة مع عدد من المديرين والعاملين، بهدف رصد التحديات الحقيقية وتصميم برامج تعبر عن الواقع العملي.

وأشارت إلى أن نتائج الدراسة أسفرت عن تحديد مجالات التدريب الأكثر احتياجًا، ومنها: الاتصال الإداري، إدارة الوقت، استخدام التقنيات الحديثة، والعمل الجماعي، إلى جانب معالجة التحديات المتعلقة بتوزيع العمل وتوافق المهام مع المؤهلات والقدرات.

أهداف الخطة

ولفتت إلى أن الخطة التدريبية الحالية تسعى إلى تحقيق حزمة من الأهداف؛ تبدأ برفع كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي والمنظومة الأكاديمية داخل الجامعة، بالتوازي مع تنمية المهارات القيادية والإشرافية، فضلًا عن إعداد صف ثانٍ من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية مستقبلًا، ودعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وصولًا إلى تعزيز ثقافة التطوير المستمر، وتحسين بيئة العمل بما يكفل رفع مستوى الرضا الوظيفي.

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جامعة الأزهر الأداء الإداري بجامعة الأزهر المنظومة الأكاديمية بجامعة الأزهر

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