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البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض "فاليو" 600 مليون جنيه

كتب : منال المصري

04:33 م 16/06/2026

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض "فاليو" 600 ملي

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أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، إقراض شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي إلكترونيا 600 مليون جنيه ( ما يعادل 10.7 مليون يورو) لتعزيز قدرتها على التوسع في تمويل الأجهزة الموفرة للطاقة.

بحسب بيان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم، فإن لقرض يهدف إلى إعادة تمويل للأسر في مختلف أنحاء مصر لشراء الأجهزة الموفرة للطاقة، وحلول الطاقة الشمسية، وغيرها من التكنولوجيات الخضراء.

الهدف من القرض

ويتيح هذا التمويل للأسر في مختلف أنحاء مصر شراء الأجهزة الموفرة للطاقة، وحلول الطاقة الشمسية، وغيرها من التكنولوجيات الخضراء، من خلال شروط تمويل ميسرة ومرنة، بما يسهم في خفض تكاليف الطاقة وتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الموفرة للطاقة.

ومن خلال المنصة الرقمية وشبكة التجار التابعة لشركة ڤاليو، يجلب المشروع الاستثمارات المرتبطة بالمناخ إلى مستوى الأسر، بما يوسّع نطاق التمويل الأخضر ليشمل المستهلكين الأفراد إلى جانب الشركات.

كما ستُسهم حزمة تعاون فني ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 74,900 يورو في دعم شركة ڤاليو لتطوير منتجات مخصصة للتمويل الأخضر، وتعزيز آليات تحديد الاستثمارات المؤهلة وتتبعها، وبناء مجموعة قوية من الأصول الخضراء في قطاع التمويل الاستهلاكي.

وقال مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن هذا المشروع يمثل أول شراكة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع شركة تمويل استهلاكي في مصر ومنطقة جنوب وشرق المتوسط.

وقال كريم رياض، المدير المالي لشركة ڤاليو، إنه من خلال دمج حلول تمويل أخضر مخصصة ضمن منصة ڤاليو، ستمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء أكثر استدامة دون المساس بعوامل القدرة على تحمل التكاليف أو سهولة الاستخدام.

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البنك الأوروبي للإعمار فاليو التمويل الاستهلاكي

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