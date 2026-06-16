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رد قوي.. هل يحصل لاعبي منتخب مصر على مكافآة استثنائية بعد التعادل مع بلجيكا؟

كتب : محمد خيري

03:53 م 16/06/2026 تعديل في 04:12 م
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كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة منح لاعبي منتخب مصر مكافآت استثنائية عقب التعادل مع منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في إطار مباريات بطولة كأس العالم 2026.

حقيقة المكافآت الاستثنائية للاعبي مصر

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن المنتخب قدم أداءً قويًا أمام بلجيكا، إلا أن نتيجة التعادل لا تُعد إنجازًا يستوجب صرف مكافآت إضافية خارج اللائحة المعتمدة.

وأضاف أن نظام المكافآت داخل المنتخب يخضع للوائح محددة يتم تطبيقها على جميع اللاعبين دون استثناء، مشددًا على أنه في حال إقرار أي مكافآت استثنائية مستقبلًا سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال بيان صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم طموحات كبيرة في مشوار البطولة، وأن التركيز ينصب حاليًا على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة دون الاعتماد على مكافآت خارج الإطار المقرر.

مصر تتعادل مع بلجيكا

ونجح منتخب مصر في تحقيق التعادل مع منتخب بلجيكا 1-1 في افتتاح مباريات المجموعة السابعة، التي تضم أيضا منتخبي نيوزيلندا وإيران، وانتهت المباراة بينهما في الجولة ذاتها بالتعادل 2-2.

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