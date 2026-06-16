قررت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بالجيزة، اليوم الثلاثاء، مد أجل نظر استئناف الفنان "محمود حجازي" على حكم الحبس 6 أشهر في واقعة التعدي على زوجته بالضرب في مدينة السادس من أكتوبر، بسبب خلافات أسرية، إلى جلسة 23 يونيو الجاري.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد هشام رئيس محكمة جنح مستأنف السادس من أكتوبر، وعضوية المستشارين كريم الجندي وعز الدين حبيب، وسكرتارية رامي رمضان ومحمد صلاح.

كانت محكمة جنح أكتوبر قد أصدرت حكمًا في وقت سابق بمعاقبة الفنان محمود حجازي بالحبس ستة أشهر، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، في اتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب وإصابتها بسبب خلافات أسرية، وألزمته بتعويض مدني مؤقت قدره 5 آلاف جنيه.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 11955 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، والمقيدة برقم 2973 لسنة 2026 مستأنف أول 6 أكتوبر، للفنان محمود عبد المنعم، وشهرته "محمود حجازي"، تهمة ضرب زوجته "رنا ط"، تحمل الجنسية الأمريكية، إثر خلافات أسرية بينهما في مدينة السادس من أكتوبر.

وكانت النيابة العامة في أكتوبر قد قررت إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامه بضرب زوجته وإصابتها.

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