كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن الحكومة قدمت إلى البرلمان 7 تعديلات على القوانين، تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية، بهدف تهيئة مناخ الأعمال، معربًا عن أمله في أن يقر البرلمان هذه التعديلات قبل 30 يونيو الجاري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء، بمناسبة حضوره تدشين بوابة معلومات التجارة الخارجية، التي جرى إطلاقها بعد تطويرها بواسطة مركز المعلومات بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتصبح أكبر منصة وطنية متكاملة لمعلومات التجارة الخارجية المصرية.

الحكومة تقدم للبرلمان تعديلات قوانين تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية

وأوضح مدبولي أن التعديلات المشار إليها تتناول تسهيلات جمركية وضريبية، لتهيئة مناخ الأعمال، وتحفيز المزيد من التحرك الفاعل، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات كانت نتاج جلسات عدة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحاتهم، كي تتحرك الدولة في هذا الإطار، بغرض تحقيق أكبر إنجاز ممكن، وفق رؤية ترى الدولة انها قادرة على تحسين مناخ الاستثمار والدفع فيما يخص زيادة صادرات المنتج المصري.

وأشار مدبولي إلى أنه يكون حريصًا خلال جولاته الميدانية على زيارة العديد من المصانع للتعرف على حجم الاعمال، مضيفا: "أكون سعيدًا عندما أستمع من ممثلي تلك المصانع عن الخطط التوسعية للسنوات الثلاث القادمة، وحجم الزيادة المتوقعة في فرص العمل، ومراحل التوسع الجديدة، وحجم الاستثمارات التي سيتم ضخها، وكذا حجم التصدير".

وأشار إلى أن هذه المؤشرات هي التي تستهدف الدولة تحقيقه، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لصالح الوطن، مشددًا على أن مصر لن تحقق نهضتها إلا بهذه الخطوات.