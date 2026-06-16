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هل استخدام المضادات الحيوية في الدواجن يضر الإنسان؟.. إجابة علمية حاسمة

كتب : عمر صبري

04:37 م 16/06/2026

الدواجن

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قال الدكتور صلاح الدين الصفتي، رئيس قسم إنتاج الدواجن، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، إن المضادات الحيوية التي أنقذت ملايين البشر من الهلاك، بمواجهة مختلف أنواع العدوى البكتيرية، لها دور فعال في حماية الدواجن أيضًا.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي" أن استخدام المضادات الحيوية يعد أمرًا مهمًا لحماية الطيور من العدوى البكتيرية خلال فترة التربية، مشددًا على أن فترة سحب المضادات الحيوية من جسم الدجاجة تختلف من مضاد حيوي لآخر، وبالتالي يجب مراعاة آخر جرعة أعطيت للطيور قبل بيعها، حتى يمكن التأكد من سلامة اللحم، وخلوه من أي متبقيات دوائية محتملة.

وأوضح أنه يجب التأكيد أيضًا على أن استخدام المضاد الحيوي في الدواجن، قاصر فقط على العلاج، وليس الوقاية، حتى لا تنشأ ميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية.

ولفت إلى أن إنتاج الدواجن آمن وصحي مع اتباع طرق التربية الجيدة والممارسات الإدارية الفعالة، للحصول على منتج نهائي بأعداد وفيرة ومواصفات جيدة. على الجانب الأخر.

وأشار إلى أن ما يسمى بالإنتاج العضوي للدواجن، هو نوع يتميز بعدم استخدام أي مستحضرات دوائية، خلال دورة التربية، حيث يكون البديل استخدام مستحضرات ومصادر علفية طبيعية، لم يستخدم في إنتاجها أي مستحضرات كيميائية أو أسمدة غير عضوية.

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المضادات الحيوية الدواجن

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