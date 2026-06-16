أسماء الفائزين في الدورة العاشرة لمسابقة "تحدي القراءة العربي" بالأزهر

أعلن الأزهر الشريف، أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في مشروع «تحدي القراءة العربي» بالدورة العاشرة للعام الدراسي 2025-2026م، وذلك في الحفل الختامي الذي عقد الثلاثاء، بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر.

وفازت الطالبة سندس محمد السيد رحاب، بلقب «بطل تحدي القراءة العربي مستوى الأزهر الشريف» لتمثيل الأزهر الشريف وجمهورية مصر العربية في التصفيات النهائية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكرم الأزهر الشريف الفائزين في الموسم العاشر الذي شهد مشاركة غير مسبوقة، حيث قارب عدد المشاركين في التحدي ثلاثة ملايين طالب وطالبة، وجاءت أسماء العشرة الأوائل كما يلي:

1. المركز الأول (بطل التحدي): الطالبة سندس محمد السيد رحاب - معهد فتيات دمنهور النموذجي (منطقة البحيرة الأزهرية).

2. المركز الثاني: الطالب حسين حازم حسين - معهد شرم الشيخ نموذجي (منطقة جنوب سيناء الأزهرية).

3. المركز الثالث: الطالبة حنين محمد عمر أحمد - معهد ف فؤاد خميس (منطقة الشرقية الأزهرية).

4. المركز الرابع: الطالب عبد الرحمن أحمد جمال - معهد كفر الشيخ خليل الابتدائي (منطقة المنوفية الأزهرية).

5. المركز الخامس: الطالبة جنى مؤمن السيد إبراهيم - معهد فتيات سموحة النموذجي (منطقة الإسكندرية الأزهرية).

6. المركز السادس: الطالبة رقيه وائل علي الطنجه - معهد فتيات قلين الثانوي (منطقة كفر الشيخ الأزهرية).

7. المركز السابع: الطالبة مي خالد محمد عبد الرحمن - معهد ف دميرة ع/ ث (منطقة الدقهلية الأزهرية).

8. المركز الثامن: الطالبة هبه مصطفى فؤاد - معهد فتيات دروة ث (منطقة المنيا الأزهرية).

9. المركز التاسع: الطالبة تسنيم أحمد عيد عبد الحميد - معهد دار الرماد الابتدائي (منطقة الفيوم الأزهرية).

10. المركز العاشر: الطالب عمر حسن جمال حسن - معهد بورسعيد بنين ع/ ث (منطقة بورسعيد الأزهرية).

كما أعلنت اللجنة المنظمة المراكز الثلاثة الأولى من ذوي الهمم على مستوى الأزهر الشريف، وجاءت كالآتي:

1. المركز الأول: الطالب محمد الأمير زكريا رياض - معهد د/ طلعت بنين ع (منطقة القاهرة الأزهرية).

2. المركز الثاني: الطالب حازم مصطفى محمد ياسين - معهد بني سويف الثانوي بنين (منطقة بني سويف الأزهرية).

3. المركز الثالث: الطالبة رودينا محمد أبو صالحه - معهد معهد فتيات دمياط ع.ث (منطقة دمياط الأزهرية).

وفي فئة المشرف المتميز (المنطقة المتميزة الفائزة)، حصدت منطقة بني سويف الأزهرية المركز الأول على مستوى الأزهر الشريف بالمبادرة.

وأشاد الحاضرون بالمستوى الثقافي والمعرفي الرفيع الذي أظهره طلاب الأزهر الشريف طوال مراحل التصفيات، بما يترجم الرؤية المؤسسية في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على الإبداع والتميز. عرض أقل