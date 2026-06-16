شبيه جوميز.. فيفا يبرز إنجاز تاريخي لمدرب نيوزيلندا قبل مواجهة مصر

قبل مواجهة مصر في كأس العالم 2026.. من هو منتخب نيوزيلندا؟

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رد قوي.. هل يحصل لاعبي منتخب مصر على مكافآة استثنائية بعد التعادل مع بلجيكا؟

أبرز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنجازًا استثنائيًا للمدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، دارين بازيلي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره النيوزيلندي فجر 22 يونيو الجاري، في مباراة مهمة ضمن منافسات المجموعة السابعة من المونديال المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تشابه لافت مع جوميز

وخطف بازيلي الأنظار بين جماهير كرة القدم العربية خلال الأيام الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا له، مشيرين إلى وجود تشابه كبير في الملامح مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك.

إنجاز فريد في مسيرة بازيلي

وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، كشف "فيفا" عن رقم مميز يحققه مدرب نيوزيلندا، مؤكدًا أن بازيلي يعد المدرب الوحيد الذي شارك في بطولات الاتحاد الدولي كمدير فني عبر أربع مراحل مختلفة، هي كأس العالم تحت 17 عامًا، وكأس العالم تحت 20 عامًا، ودورة الألعاب الأولمبية، إضافة إلى كأس العالم للمنتخبات الأولى.

صراع مفتوح في المجموعة السابعة

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل 1-1 أمام منتخب بلجيكا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، فيما تعادل منتخب نيوزيلندا مع إيران بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى.

وبنهاية الجولة الافتتاحية، تساوت منتخبات المجموعة السابعة الأربعة برصيد نقطة واحدة لكل منتخب، لتظل جميع الاحتمالات قائمة قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية، التي قد تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح المتأهلين إلى الدور التالي.

دارين بازيلي: المدرب الوحيد في تاريخ FIFA الذي درب في كأس العالم تحت 17 سنة، وكأس العالم تحت 20 سنة، ودورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم، وكأس العالم @FIFAWorldCup!👏 pic.twitter.com/kd0HXFXUZC — FIFA - عربي (@fifacom_ar) June 16, 2026

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رد قوي.. هل يحصل لاعبي منتخب مصر على مكافآة استثنائية بعد التعادل مع بلجيكا؟





بعد نقلها لقاء مصر.. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة الناقلة للمباريات مجانًا



