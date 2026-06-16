رد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على اعتراضات بعض الأعضاء، بشأن التوسع في الاقتراض لصالح وزارة النقل.

وقال: "لا نقترض لنستهلك.. بل نقترض لننمو"، متابعا: "نحن لا ننظر لتكاليف اليوم فقط، وإنما للعائد في المستقبل".

وأعلن أن نسبة التنفيذ في مشروع القطاع السريع المرحلة الأولى وصلت لـ 72%، موضحا أن المكون المحلي في مشروع القطار السريع يتعدى الـ70% من مصانع مصرية، بينما أقل من 25% مكون محلي.

ونفى وزير النقل، أن يكون الخط الأول من القطار السريع للأغنياء، قائلا: "الخط الأول ليس خط الأغنياء وإنما خط التنمية".

وأوضح أن نسبة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القطار السريع وصلت لـ40%، مؤكدا أن التكاليف بعوائد من مشروعات وزارة النقل.

وأكد أن قيمة قروض وزارة النقل 5،8%، قائلا: “وأنا قادر على سدادها”، مشيرا إلى أن العوائد من المشروعات والموانئ بها فائض بالدولار.