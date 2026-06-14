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فرص أمطار خفيفة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد

كتب : محمد لطفي

06:30 ص 14/06/2026

حالة الطقس

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى
شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

ولفتت الهيئة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، حيث يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً)، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكذلك وجود نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (25 إلى 40) كم/س: على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 % تقريباً: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وكذلك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

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حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس أمطار

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