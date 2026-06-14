انطلقت منذ قليل ندوة الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، بنقابة الصحفيين تحت عنوان: «حملة استرداد الآثار المصرية المهربة من الخارج.. بين حلم العودة وتنشيط السياحة»، والتي تنظمها شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين.

وفي البداية قام الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين بتكريم "حواس" ومنحه درع النقابة، مؤكدا أن هذه الفعالية التي تعد باكورة أنشطة شعبة السياحة والآثار.

لأول مرة.. شعبة السياحة والآثار تفتح ملف استرداد الكنوز المصرية

وتأتي المحاضرة باعتبارها أولى الفعاليات الثقافية لـ"شعبة السياحة والآثار" بالنقابة، بمشاركة نخبة من المهتمين بالتراث والآثار والشخصيات العامة.

وتستهدف الفعالية استعراض الجهود المبذولة لاستعادة الآثار المصرية الموجودة خارج البلاد، وتسليط الضوء على أهمية هذا الملف في تعزيز مكانة مصر الثقافية والسياحية على الساحة الدولية، إلى جانب مناقشة تأثير عودة القطع الأثرية البارزة على تنشيط الحركة السياحية وزيادة الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية القديمة.

ووجهت شعبة السياحة والآثار الدعوة إلى عدد من الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأثري، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي قطاعي السياحة والآثار، للمشاركة في هذا اللقاء الثقافي الذي يسلط الضوء على أحد أهم الملفات المرتبطة بالتراث المصري

كما تتيح النقابة للحضور فرصة المشاركة في نقاش مفتوح عقب انتهاء المحاضرة، حيث سيتم استقبال الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بملف استرداد الآثار المصرية وجهود الحفاظ على التراث الوطني.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة حضور عدد من الفنانين المعروفين باهتمامهم بالحضارة المصرية والآثار، من بينهم الفنان خالد الصاوي، والفنان أحمد شاكر، والفنانة ندى بسيوني، والفنان نور فخري، والإعلامية لقاء سويدان، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الثقافي والأثري.