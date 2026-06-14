مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

أستراليا

2 0
07:00

تركيا

كأس العالم

البرازيل

1 1
01:00

المغرب

كأس العالم

ألمانيا

2 1
20:00

كوراساو

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. ألمانيا 3 -1 كوراساو.. نهاية الشوط الأول

كتب : يوسف محمد

07:37 م 14/06/2026 تعديل في 08:54 م

منتخب ألمانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي منتخب ألمانيا اليوم الأحد 14 يونيو الجاري، نظيره منتخب كوراساو في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة بين المنتخبين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إن أر جي".

تشكيل منتخب ألمانيا أمام كوراساو:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوناثان تاه، جوشوا كيميتش، نيكو شلوتربيك وناثانيل براون

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، فلوريان فيرتز وفيليكس نميشا

خط الهجوم: كاي هافيرتز، جمال موسيالا وليروي ساني

أبرز أحداث مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم 2026

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: نيميشيا يسجل الهدف الأول لألمانيا في مرمى كرواساو

الدقيقة 8: تسديدة قوية من نيميشيا تمر بجوار القائم الأيمن لمنتخب كرواساو

الدقيقة 12: تسديدة ضعيفة من لاعب ألمانيا تصل سهلة في يد حارس كرواساو

الدقيقة 21: ليفانو كوميننسيا يحرز هدف التعادل لكرواساو في مرمى بلجيكا

الدقيقة 30: تسديدة من لاعب منتخب ألمانيا تصطدم بدفاعات فريق كوراساو

الدقيقة 37: نيكوشلوتير بيت يسجل الهدف الثاني لألمانيا في مرمى كوراساو

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: هافيرتز يسجل الهدف الثالث لألمانيا

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب ألمانيا كأس العالم 2026 ألمانيا وكوراساو

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
ترامب: سنوقع اتفاقا لإنهاء حرب إيران خلال ساعات.. ونتنياهو يفتقر لحسن التقدير
شئون عربية و دولية

ترامب: سنوقع اتفاقا لإنهاء حرب إيران خلال ساعات.. ونتنياهو يفتقر لحسن التقدير
مليار و100 مليون جنيه.. تركي آل الشيخ يكشف تكلفة أول 6 حلقات من مسلسل "الأمير"
زووم

مليار و100 مليون جنيه.. تركي آل الشيخ يكشف تكلفة أول 6 حلقات من مسلسل "الأمير"
"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
زووم

"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
أول تعليق من سما المصري بعد القبض على شخص تعدى عليها داخل المترو
زووم

أول تعليق من سما المصري بعد القبض على شخص تعدى عليها داخل المترو

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

2 1

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟