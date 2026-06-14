تصوير- أحمد مسعد:

أعلنت نقابة الصحفيين، تضامنها الكامل مع الحملة الشعبية والقومية التي يقودها عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس لاستعادة الآثار المصرية المهربة بطرق غير قانونية، وفي مقدمتها "رأس نيفرتيتي" وحجر رشيد والقبة السماوية.

جاء ذلك خلال ندوة بنقابة الصحفيين تحت عنوان: «حملة استرداد الآثار المصرية المهربة من الخارج.. بين حلم العودة وتنشيط السياحة»، التي تنظمها شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين.

وفي تفاصيل مثيرة كشفها الدكتور زاهي حواس، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى هذا الملف الوطني شخصيًا وباهتمام بالغ، حيث قام مرتين بتوجيه وزراء السياحة والآثار، وفي المرة الثالثة وزير الخارجية، بطلب تقارير واضحة ومحددة عما تم إنجازه في الحملة القومية التي يقودها حواس لاسترداد الآثار، مما يعكس الدعم السياسي الاستثنائي وغير المحدود لهذه المعركة التاريخية.

وأوضح حواس أن الحملة تسعى لجمع "مليون توقيع" من مختلف دول العالم لتشكل قوة ضغط شعبية دولية تدعم المسار القانوني، حيث يجري العمل حاليًا مع ثلاثة محامين دوليين من مصر والولايات المتحدة وفرنسا لإعداد الوثائق القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن الهدف يتجاوز استرداد القطع المصرية إلى السعي لتغيير اتفاقية اليونسكو لعام 1970 المجحفة، داعيًا إلى تنظيم مؤتمر دولي يجمع كل الدول التي عانت من نهب تراثها مثل بيرو والمكسيك واليمن وسوريا والعراق وليبيا.

واستعرض حواس في كلمته تاريخ عملية التدليس التي قام بها الألماني "لودفيج بورشارت" لتهريب رأس نيفرتيتي عام 1912، وإخفائها لعشر سنوات، مشددًا على أن الزخم العالمي الحالي يتطلب تضافر كافة الجهود الإعلامية والمؤسسية لإنجاح الحملة.

ومن جانبهم، أعلن الصحفيون وأعضاء المكتب التنفيذي للشعبة الالتفاف الكامل خلف هذه الجهود، مؤكدين: "نضم صوتنا للدكتور زاهي حواس، ونحن في ظهره ووراءه، ونثمن عاليًا الاهتمام الرئاسي بهذا الملف، وندعو كافة المؤسسات العلمية والثقافية والاجتماعية للمشاركة في هذا الدور الوطني لاسترداد حقوق مصر التاريخية".