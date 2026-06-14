كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت الأرصاد إلى فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.