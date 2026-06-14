أعلنت منطقة المنوفية الأزهرية أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026، وسط حالة من الفرحة بين الطلاب وأسرهم بعد تحقيق مراكز متقدمة على مستوى المحافظة، فيما قدمت قيادات المنطقة التهنئة للأوائل وأسرهم ولجميع القائمين على العملية التعليمية.

تهنئة قيادات المنطقة الأزهرية

تقدم الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، والدكتور سعيد عامر، الوكيل الثقافي للمنطقة، بخالص التهنئة لأوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، مؤكدين أن هذا التفوق يعكس الجهد والاجتهاد، ويؤكد تميز منظومة التعليم الأزهري في إعداد أجيال تجمع بين العلم والقيم والأخلاق.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية

حصلت الطالبة بثينة عمرو فؤاد بمعهد فتيات أشمون على المركز الأول بمجموع 510 درجات، بينما حصل الطالب محمد نبيل محمد بالمعهد العربي النموذجي على المركز الأول مكرر بالمجموع نفسه.

وجاءت الطالبة فرح محمد محمود بمعهد شبين الكوم النموذجي في المركز الثاني بمجموع 509 درجات.

وحصل على المركز الثالث مكرر بمجموع 508 درجات عدد من الطالبات، منهن: سمية حمدي عبد الفتاح بمعهد فتيات السادات، وملك سامي عبد الوهاب بمعهد فتيات جنزور، وياسمين أحمد محمد بمعهد فتيات دراجيل، وسندس مجدي عبد الرازق بمعهد فتيات سلامون قبلي، ومنه أحمد عبد الوهاب بمعهد فتيات سلامون قبلي.

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية

تصدرت الطالبة جنى عادل سليمان سعد مسلم بمعهد سلامون قبلي الابتدائي قائمة الأوائل بمجموع 699.5 درجة بنسبة 99.93%.

وجاءت الطالبة سما أحمد حجازي رشاد المجاهد بمعهد أنس بن مالك الابتدائي بسبك الأحد في المركز الثاني بمجموع 699 درجة بنسبة 99.86%.

وحصلت طالبتان على المركز الثالث مكرر، وهما يارا رمضان عبد الستار عز العرب أبو شعر، ويسر أحمد محمود شرف الدين، من معهد سلامون قبلي الابتدائي.

أوائل المكفوفين بالشهادة الابتدائية



في فئة المكفوفين، حصلت الطالبة هناء حاتم شعبان إسماعيل على المركز الأول بمجموع 570.5 درجة بنسبة 95.1%، تلتها رودينة وحيد عباس في المركز الثاني، ثم مريم إبراهيم الدسوقي في المركز الثالث.

إشادة بجهود المنظومة التعليمية



أكدت منطقة المنوفية الأزهرية أن هذه النتائج المشرفة جاءت ثمرة تعاون بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، مع توجيه الشكر لجميع العاملين بالأزهر الشريف، متمنية استمرار التفوق في المراحل التعليمية المقبلة.