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بنسبة نجاح 83.95%.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

08:46 م 14/06/2026

نتيجة الشهادة الإعدادية

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اعتمد الدكتور مصطفى نجيب محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 1447هـ – 2026م، وذلك بحضور هيثم خلف مرزوق، مدير عام الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب بالمنطقة.

نسبة النجاح وأعداد الطلاب

أوضح رئيس المنطقة أن نسبة النجاح العامة بلغت 83.95%، حيث سجلت نسبة النجاح بين البنين 77.17%، بينما بلغت بين الفتيات 90.08%.

وأشار إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ 461 طالبًا وطالبة، حضر منهم 454، وتخلف عن الامتحانات 7 طلاب، ونجح 387 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ 73 طالبًا وطالبة.

تهنئة الطلاب وتقدير الجهود

قدّم رئيس الإدارة المركزية التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

كما وجّه الشكر إلى وليد محمود خليل، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وإلى جميع العاملين بالكنترولات، تقديرًا لجهودهم في إنجاز الأعمال بدقة وانضباط.

إعلان أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء
وكانت منطقة جنوب سيناء الأزهرية قد أعلنت في وقت سابق أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية “مبصر وكفيف” للعام الدراسي 1447هـ – 2026م.

وتصدرت 5 طالبات المركز الأول بمجموع 509 درجات بنسبة 99.8%، وجاء في المركز الثاني 3 طالبات بمجموع 508 درجات بنسبة 99.6%، بينما جاء المركز الثالث لطالبة واحدة، والرابع لأربعة طلاب بمجموع 506 درجات بنسبة 99.2%.

وفي فئة المكفوفين، حصلت الطالبة حنين عادل أحمد محمد على المركز الأول بمجموع 427 درجة بنسبة 90.9%.

إعلان النتيجة رسميًا

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026، وذلك بعد اعتمادها من الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف.

أوائل-الشهادة-الإعدادية--66

وللتعرف على النتيجة عبر الرابط:

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