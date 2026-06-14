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الداخلية تكشف حقيقة فيديو اتهام شرطة الإبراهيمية بتفتيش منزل والاستيلاء على أموال

كتب : فاطمة عادل

08:41 م 14/06/2026 تعديل في 09:43 م

وزارة الداخلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص قيام عدد من رجال الشرطة بمركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بتفتيش مسكنه دون وجه حق والاستيلاء على مبالغ مالية.

وبالفحص والتحري، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، كما تم ضبط شخص آخر برفقته، وهو زوج نجلة شقيقه، وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة الصالحية.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة شملت مخدري "الآيس" و"الهيروين"، إلى جانب مبلغ مالي تبين أنه من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترف الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو بأن ما أورده من ادعاءات بشأن رجال الشرطة غير صحيح، مؤكدًا أنه اختلق تلك المزاعم بهدف إبعاد الشبهات عن نشاطه الإجرامي ومحاولة عرقلة جهود الأجهزة الأمنية في متابعته.

وأضاف المتهم، بحسب التحريات، أن نشره تلك الادعاءات جاء أيضًا للاستفادة منها قضائيًا فيما يتعلق بنجليه، اللذين سبق ضبطهما في قضيتين تتعلقان بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، وما زالا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضيتين.

وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية والتصدي لمحاولات نشر معلومات مغلوطة تستهدف التشكيك في الإجراءات الأمنية أو التأثير على سير العدالة.

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