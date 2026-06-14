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ارتفاع الرطوبة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الأيام المقبلة

كتب : محمد لطفي

10:00 ص 14/06/2026

ارتفاع نسب الرطوبة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من غد الإثنين إلى الجمعة 19 يونيو 2026، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما تتكون شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

كما توقعت الهيئة وجود نشاط رياح أحياناً من الإثنين 15 يونيو إلى الجمعة 19 يونيو على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

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ارتفاع نسب الرطوبة القاهرة حالة الطقس الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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