أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 11 يونيو 2026 وحتى الاثنين 15 يونيو 2026، مشيرةً إلى استمرار الأجواء الحارة على شمال البلاد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مع تفاوت في درجات الحرارة ونشاط متقطع للرياح.

طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا مع استمرار ارتفاع الحرارة

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس خلال الفترة المذكورة سيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حارًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يكون معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت "الأرصاد" أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية في الظل بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين، ما يجعل الطقس أكثر حرارة من المعلن في بعض المناطق.

شبورة مائية صباحًا ورياح نشطة على فترات

أشارت "الهيئة" إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وربما تكون كثيفة أحيانًا بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتوقعت "هيئة الأرصاد" نشاطًا للرياح على فترات متقطعة خلال الفترة من الخميس 11 يونيو وحتى الاثنين 15 يونيو، خاصة على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة

أوضحت "الهيئة" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وجاءت على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى بين 35 و34 والصغرى بين 24 و22 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى بين 28 و29 والصغرى بين 20 و21 درجة

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى بين 22 و23 درجة

- جنوب الصعيد: العظمى بين 40 و43 والصغرى بين 26 و29 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في ختام بيانها، ضرورة متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها، نظرًا لاحتمال تغير الحالة الجوية وفقًا لخرائط الطقس الحديثة.

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