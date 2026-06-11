في ثوانٍ معدودة، التقطت كاميرا هاتف محمول فيديو أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. مشادة كلامية محتدمة في أحد شوارع الوراق، وسيدة تنفعل بصورة لافتة قبل أن تتجه نحو صاحب الكاميرا وتلقي قطعة زجاجية في اتجاهه، في واقعة دفعت كثيرين للتساؤل عما حدث خلف الكواليس.

فيديو سيدة الوراق

ومع انتشار الفيديو وتداوله على نطاق واسع، باشرت الأجهزة الأمنية فحص المقطع المتداول لكشف ملابساته، خاصة في ظل عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة.

تحريات مباحث الوراق

التحريات قادت إلى تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير الفيديو، والذي أفاد بأنه كان يقود سيارته عندما شاهد السيدة تتشاجر مع أحد المارة بدائرة قسم شرطة الوراق، فقرر توثيق المشهد بهاتفه المحمول. وأضاف أن السيدة اعترضت على تصويره للواقعة، ووجهت إليه عبارات سب، قبل أن تلقي قطعة زجاجية تجاه سيارته.

هوية المتهمة مفاجأة

وبتكثيف الجهود، تم تحديد وضبط السيدة الظاهرة في الفيديو، وهي تحمل جنسية إحدى الدول وتقيم بدائرة القسم. وخلال مواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بارتكاب الواقعة كما وردت في أقوال الشاكي.

وهكذا، انتهى الجدل الذي صاحب الفيديو المتداول بعدما كشفت التحريات تفاصيله الكاملة، لتتحول لحظة غضب عابرة في أحد شوارع الجيزة إلى واقعة محل إجراءات قانونية بعد أن وثقتها كاميرا هاتف وانتشرت على منصات التواصل.

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