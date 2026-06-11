"إبادة جماعية".. أبوتريكة يفتح النار على أمريكا قبل انطلاق أول مباراة في

من هو جوليان كينيونيس صاحب أول أهداف كأس العالم 2026؟

يقدم موقع "مصراوي" لمتابعيه حول العالم تغطية مباشرة للمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، والمقرر لها على ملعب أزتيكا الشهير بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 11 يونيو 2026.

وتنطلق المواجهة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في النسخة التاريخية من المونديال، التي تستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتنقل شبكة قنوات beIN SPORTS فعاليات المباراة الافتتاحية بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتحديد عبر قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة لتغطية مباريات البطولة.



تشكيل منتخب المكسيك

حراسة المرمى: راؤول رنجل.

خط الدفاع: خوسيه أورتيز، جون فاسكيز، سيزار مونتيس، إسرائيل رييس.

خط الوسط: برايان جوتيريز، إريك ليرة، ألفارو فيدالجو.

خط الهجوم: خوليان كينيونيس، راؤول خيمينيز، روبرتو ألفارادو.



تشكيل منتخب جنوب إفريقيا



حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، إيم أوكون، مبكيزيلي مبوكازي، نكوسيناثي سيبسي، أوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيثول، جايدن آدامز.

خط الهجوم: لايلي فوستر، إقرام راينرز.



ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أحداث مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا لحظة بلحظة..

الشوط الأول:

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 2: تمريرات بين لاعبي جنوب إفريقيا.

الدقيقة 5: هجمة لصالح المكسيك بعد تسديدة راؤول خيمينيز لكن ويليامز تصدى لها بثبات لتخرج ركنية.

الدقيقة 9: المكسيك تتقدم بالهدف الأول عن طريق خوليان كينيونيس.

الدقيقة 12: هجمة جديدة المكسيك تصدى لها دفاع جنوب إفريقيا.

الدقيقة 14: محاولات من جنوب إفريقيا للعودة إلى المباراة.

الدقيقة 19: تسديدةمن خوليان كينيونيس على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى مرمى ويليامز حارس جنوب أفريقيا إلى خارج الملعب.

الدقيقة 25: توقف المباراة لارتفاع درجة الحرارة في الملعب، وذلك من أجل تناول المشروبات والعصائر.

الدقيقة 28: انحصار للكرة في منتصف الملعب دون خطورة.

الدقيقة 35: تدخل قوي من لاعب جنوب أفريقيا في قطع الكرة من أمام لاعب المكسيك.

الدقيقة 39: توقف المباراة لعلاج لاعب المكسيك.

الدقيقة 42: هدف ضائع للمكسيك بعد تسديدة كينيونيس داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل من الضائع.

الدقيقة 46: تسديدة لصالح جنوب أفريقيا من مبكيزيلي مبوكازي لكن حارس المكسيك يتصدى لها.

نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

الدقيقة 46: انطلاق المباراة.

الدقيقة 48: تسديدة من كينيونيس لاعب المكسيك، لكنها تصل سهلة في يد ويليامز.