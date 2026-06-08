عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسة نقاشية موسعة بمقر المجلس في ماسبيرو، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، وبمشاركة عدد من مقدمي البرامج الرياضية والصحفيين وصناع المحتوى، وذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

خالد عبدالعزيز: الإعلام الرياضي شريك رئيسي في نجاح الرياضة المصرية

أكد المهندس خالد عبدالعزيز أن المجلس يثق في المنظومة الإعلامية الرياضية بمختلف منصاتها، مشيرًا إلى أن الإعلام الرياضي يمثل أحد الشركاء الأساسيين في دعم وتطوير الرياضة المصرية.

وأوضح أن مثل هذه اللقاءات تستهدف تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الإعلاميين والصحفيين وصناع المحتوى، بما يسهم في خلق مناخ إيجابي ومستقر يدعم المنتخبات الوطنية ويقدم محتوى احترافيًا يعتمد على التحليل الفني والموضوعية.

دعم المنتخب الوطني قبل كأس العالم

وشهدت الجلسة التأكيد على أهمية توحيد الجهود الإعلامية خلف المنتخب الوطني خلال مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأكد المشاركون أن الدعم الإعلامي الإيجابي يسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني، ويوفر بيئة مناسبة تساعد المنتخب على تحقيق أفضل النتائج خلال البطولة.

مناقشة استعدادات الموسم الرياضي الجديد

كما تناولت المناقشات الاستعدادات الخاصة بالموسم الرياضي الجديد، وسبل تطوير الرسالة الإعلامية الرياضية بما يتوافق مع المعايير المهنية والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

وشدد الحضور على ضرورة تقديم محتوى رياضي متوازن وموضوعي يلبي تطلعات الجماهير ويعزز من جودة المنتج الإعلامي الرياضي.

المشاركون: الإعلام أداة لنشر الروح الرياضية

وشهدت الجلسة حوارًا موسعًا حول آليات نشر ثقافة الروح الرياضية ومواجهة التعصب الرياضي عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المشاركون أن الإعلام الرياضي لا يقتصر دوره على نقل المباريات والأحداث، بل يمتد إلى المساهمة في تشكيل الوعي المجتمعي وتوجيه سلوك الجماهير نحو قيم التنافس الشريف والاحترام المتبادل.

اتفاق على تقديم محتوى متوازن ونبذ التعصب

واتفق الحاضرون على أهمية تنسيق الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل تقديم محتوى إعلامي متزن يركز على الجوانب الفنية والتحليلية، ويبرز النماذج الإيجابية داخل الوسط الرياضي.

كما شددوا على ضرورة تسليط الضوء على قيم الروح الرياضية داخل الملاعب وخارجها، بما ينعكس إيجابًا على المشهد الرياضي المصري.

تفاؤل بموسم رياضي وإعلامي جديد

وفي ختام الجلسة، أعرب المشاركون عن تفاؤلهم بالموسم الرياضي الجديد، مؤكدين تطلعهم إلى تقديم إعلام رياضي أكثر احترافية يعتمد على التحليل الفني الجاد ويعكس الصورة الحضارية للرياضة المصرية.

حضور إعلامي ورياضي واسع

وشارك في الجلسة من لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي كل من محمد الجوهري رئيس التليفزيون المصري، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، وعبدالفتاح حسن رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق، ومحمد عادل ماهر الخبير الإعلامي، والكاتبة الصحفية عبير أنور.

كما شهدت الجلسة حضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين، من بينهم جمال الغندور، وكريم حسن، وإسلام صادق، وعمرو الدرديري، وأبو المعاطي زكي، وطارق رمضان، وحمدي الحسيني، وعثمان أباظة، وكريم رمزي، وشادي عيسى، والكابتن حازم إمام، والدكتورة نادية النشار.

وشارك أيضًا مهيب عبد الهادي، وإبراهيم المنيسي، وعدلي القيعي، وأسامة حسني، وماهر غريب، وأيمن سالم، ومحمد أبو العلا، ومحمد خليفة، ومحمد عفيفي، وحسام محرز، وسها إبراهيم، وسماح عمار، ومحمد عبدالله، ورجائي رمزي، وحسين عباس، ونجلاء حلمي، في إطار حرص المجلس على إشراك مختلف أطراف المنظومة الإعلامية الرياضية في مناقشة القضايا المرتبطة بالمهنة وتطوير أدائها.