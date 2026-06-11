أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال رفع كمر خرساني ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل، وذلك بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو تجاه ميدان لبنان.

وأوضحت الجيزة، في بيان، أنه سيتم تنفيذ غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه المشار إليه، لمدة 3 أيام أسبوعيًا خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، من الساعة 12:30 صباحًا وحتى 6 صباحًا، وذلك على مدار 5 مراحل على النحو التالي:

1- المرحلة الأولى: من الجمعة 12 يونيو 2026 حتى صباح الأحد 14 يونيو 2026.

2- المرحلة الثانية: من الجمعة 19 يونيو 2026 حتى صباح الأحد 21 يونيو 2026.

3- المرحلة الثالثة: من الجمعة 26 يونيو 2026 حتى صباح الأحد 28 يونيو 2026.

4- المرحلة الرابعة: من الجمعة 3 يوليو 2026 حتى صباح الأحد 5 يوليو 2026.

5- المرحلة الخامسة: من الجمعة 10 يوليو 2026 حتى صباح الأحد 12 يوليو 2026.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة جهزت التحويلة المرورية البديلة لتيسير الحركة المرورية على النحو التالي:

- المسار البديل الأول: حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو، وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي ثم يسارًا تجاه شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.



- المسار البديل الثاني: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.