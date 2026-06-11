أسعار النفط تتراجع بعد إعلان ترامب إلغاء التصعيد العسكري ضد إيران

تراجعت أسعار النفط العالمية، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء تصعيد عسكري كان وشيكًا ضد إيران، في خطوة هدأت المخاوف بشأن تعطل إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط.

أسعار النفط تتراجع بعد إلغاء الضربات العسكرية

وتراجع خام برنت بنسبة 3.9% إلى نحو 89.48 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 87.92 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات "بلومبرج"، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران.

وأشار ترامب أيضًا إلى أن الولايات المتحدة أصبحت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران، موضحًا أن المناقشات وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن الخطوط العريضة للاتفاق حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية من حيث المبدأ وبدرجة كبيرة من التفاصيل.