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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الخميس 11 يونيو تعاقده رسمياً مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات حتى 30 يونيو 2029.



عودة مورينيو للملكي

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز، والذي شهد اعتماد التعاقد مع المدير الفني البرتغالي لقيادة المرحلة المقبلة داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أن مورينيو سينضم إلى معسكر الفريق في 13 يوليو المقبل، تزامنًا مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، لبدء مهامه رسميًا مع الفريق.

وتأتي عودة مورينيو إلى ريال مدريد بعد غياب طويل منذ رحيله في 2013، ليبدأ ولاية ثانية مع النادي الملكي يسعى خلالها لإعادة الفريق إلى منصات التتويج المحلية والأوروبية.



أرقام مورينيو في ولايته الأولي



ويمتلك مورينيو سجلاً بارزاً خلال فترته الأولى مع ريال مدريد بين 2010 و2013، إذ توج بلقب الدوري الإسباني موسم 2011-2012 برصيد 100 نقطة، وكأس ملك إسبانيا 2011 وكأس السوبر الإسباني 2012، كما قاد الفريق لثلاثة تأهلات متتالية إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في واحدة من أبرز فتراته التدريبية.

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